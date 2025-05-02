Нечем дышать: Атырау окутал густой дым от пожаров

К вечеру 2 мая 2025 года над Атырау навис густой едкий дым – в городе ощущается сильный запах гари, жжет в глазах, першит горло, передает корреспондент Zakon.kz.

Жители массово жалуются на затрудненное дыхание и ухудшение самочувствия.

"Как весна, так в Атырау начинается горение камыша. Задыхаемся. Запах проникает в квартиры. На улице все серое. Ветер поднялся, весь запах в городе теперь стоит", – сетует жительница Атырау Гульнара Сейткалиева.

Фото: Zakon.kz

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, возгорание камыша зафиксировано сразу в четырех очагах в районе села Таскала в направлении моря. Из-за ветра продукты горения быстро распространились по городу.

"В настоящее время в тушении пожара задействованы 32 сотрудника ДЧС и три единицы спецтехники. Работа по полной ликвидации возгорания продолжается", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Zakon.kz

Спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, использовать маски или респираторы, а также следить за официальной информацией.

Ранее в МЧС напомнили казахстанским дачникам о запрете разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы на участках.