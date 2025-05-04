#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
516.16
584.86
6.25
Происшествия

Камнепад случился в районе популярного туристического маршрута в горах Алматы

горы, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 12:38 Фото: pixabay
Обильные осадки, прошедшие в Алматы 2 мая, вызвали камнепад в популярном туристическом месте в Алма-Арасане. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС города рассказали, что падение камней спровоцировали погодные условия – порывистый ветер и проливной дождь.

"Камни упали на строение, возведенное частным инвестором. Пострадавших нет. Звонков на линию 112 не поступало. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В настоящее время угрозы нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

В момент падения камней туристов поблизости не было и никто не пострадал.

В ДЧС напомнили, что ранее рекомендовали алматинцам и гостям города воздержаться от походов в горы из-за объявленного штормового предупреждения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Страшное ДТП в Таразе: машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда
Происшествия
13:39, Сегодня
Страшное ДТП в Таразе: машину зажало между автобусом и вагоном грузового поезда
Землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы
Происшествия
12:46, Сегодня
Землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы
Ночной наезд на пешехода произошел на переходе в Алматы
Происшествия
06:27, Сегодня
Ночной наезд на пешехода произошел на переходе в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: