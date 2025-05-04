Камнепад случился в районе популярного туристического маршрута в горах Алматы

Обильные осадки, прошедшие в Алматы 2 мая, вызвали камнепад в популярном туристическом месте в Алма-Арасане. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС города рассказали, что падение камней спровоцировали погодные условия – порывистый ветер и проливной дождь.

"Камни упали на строение, возведенное частным инвестором. Пострадавших нет. Звонков на линию 112 не поступало. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка. В настоящее время угрозы нет", – сообщили в пресс-службе ДЧС.

В момент падения камней туристов поблизости не было и никто не пострадал.

В ДЧС напомнили, что ранее рекомендовали алматинцам и гостям города воздержаться от походов в горы из-за объявленного штормового предупреждения.