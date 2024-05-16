В туристическом месте Стамбула произошел пожар

15 мая в одном из самых туристических мест Стамбула – на Египетском рынке произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

Египетский базар или рынок специй – второй по величине рынок Стамбула. Он расположен в старой части города, в районе Эминёню и является одним из излюбленных мест у туристов.

По данным местного издания, возгорание началось в дымоходе ресторана, расположенного на территории рынка. На месте происшествия работали более 10 пожарных расчетов.

Фото: Telegram/АТОР

Пожарные оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. В результате чего огонь не успел перекинуться на соседние здания. Об этом представителям СМИ сообщил мэр Фатиха М. Эргюн Туран. Пострадавших в результате происшествия нет.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения о вероятности попытки госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов.