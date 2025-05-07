Камнепад в районе популярного маршрута в горах Алматы: погибла девушка

Фото: pixabay

7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. "По данному факту Управлением полиции Медеуского района проводится расследование", – рассказали в полиции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМИ zakon.kz (@zakon.kz) Ранее в ДЧС города сообщили, что падение камней спровоцировали погодные условия – порывистый ветер и проливной дождь. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка.



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