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Происшествия

Камнепад в районе популярного маршрута в горах Алматы: погибла девушка

горы, камни , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 21:39 Фото: pixabay
7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. 

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района проводится расследование", – рассказали в полиции. 

Ранее в ДЧС города сообщили, что падение камней спровоцировали погодные условия – порывистый ветер и проливной дождь. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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