Камнепад в районе популярного маршрута в горах Алматы: погибла девушка
Фото: pixabay
7 мая стало известно, что в результате камнепада, который произошел 2 мая в популярном туристическом месте в Алма-Арасане, погибла девушка, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции Алматы, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
"По данному факту Управлением полиции Медеуского района проводится расследование", – рассказали в полиции.
Ранее в ДЧС города сообщили, что падение камней спровоцировали погодные условия – порывистый ветер и проливной дождь. На место происшествия выезжали инспекторы Иле-Алатауского государственного национального природного парка.
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