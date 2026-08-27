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Происшествия

Мощный камнепад в горах встревожил алматинцев

горы Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2026 16:17 Фото: Zakon.kz
В районе Большого Алматинского озера случился мощный камнепад, сообщает Zakon.kz.

Происходящее сняли на видео с двух ракурсов.

@nesypzhanovvo6 #тас #кошу ♬ Utilise le son et je passe sur ton compte – ⚒️🇫🇷aaron__spamm🇫🇷⚒️

На кадрах видно, как валуны с грохотом летят вниз.

В комментариях к видео пользователи выразили надежду, что никто не пострадал. Кто-то отметил, что это страшное зрелище:

  • Как думаете, как все камни – те, что внизу, – там оказались? С горами шутки не проходят даром, лишний звук может навредить.
  • Сразу о Непале вспомнил.
  • Любим горы, гулять, любоваться, но такое увидеть вживую не дай бог . Пусть никто не станет свидетелем во время прогулки в горах.
  • Там люди не ходят, а так опасно.
  • Ох, страшно, дух захватывает.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы 27 августа 2026 года успокоили горожан.

"В связи с поступившей информацией наблюдателем Улкен Алматинского производственно-эксплуатационного отряда "Казселезащиты" проведено обследование горной местности. В ходе обследования установлено, что в районе лавиносбора №12 со скального участка склона произошел камнепад. Причинами обрушения стали процессы естественного выветривания горных пород, перепады температуры и воздействие атмосферных осадков", – прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что обрушившиеся камни до дороги не дошли. Жертв и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

26 августа огромный участок ледника в Гималаях отделился и обрушился на дно долины в непальском национальном парке Лангтанг, вызвав сильное землетрясение. После чего мощный выброс воды, грязи, камней и льда с грохотом хлынули вниз. В результате поселения Непала серьезно пострадали, погибли более 160 человек.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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