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Происшествия

Более 300 килограммов рыбы незаконно купил житель Жамбылской области

штраф за незаконную покупку и перевозку рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 18:36 Фото: pixabay
За незаконное приобретение и перевозку рыбы в Жамбылской области наказан местный житель. Ущерб, нанесенный животному миру, оценили в свыше 2 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Шуским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску Инспекции рыбного хозяйства к гражданину К. о возмещении материального ущерба, причиненного миру животных Казахстана.

"В ноябре 2024 года постановлением Шуского районного суда ответчик признан виновным в незаконном приобретении и перевозке пяти различных видов рыб. Общий вес рыб составил 313 кг и в результате незаконных действий государству был причинен ущерб, нанесенный миру животных незаконным приобретением, перевозкой рыб в сумме более 2 млн тенге".Пресс-служба Шуского районного суда

Истец обратился в суд с просьбой взыскать с ответчика ущерб, а сумму определить в доход государства.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признал, пояснив, что рыба принадлежит не одному подсудимому и что мужчина находился на рыбалке с друзьями, которые, не поймав рыбу, приобрели ее в ТОО "Д.".

"Суд признал доводы представителя ответчика несостоятельными, так как вина ответчика подтверждена вступившим в законную силу постановлением суда. Решением суда иск удовлетворен, с ответчика в пользу государства взыскан ущерб, нанесенный миру животных в размере более 2 млн тенге и госпошлина в размере 62 тыс. тенге", – отметили в пресс-службе Шуского районного суда.

Решение суда не вступило в законную силу.

30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, какие коррупционные схемы использовали в сфере спорта в Казахстане.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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