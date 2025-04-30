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Общество

Нечестные чиновники причинили ущерб в сфере спорта на 800 млн тенге

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
30 апреля 2025 года официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров рассказал, какие коррупционные схемы использовали в сфере спорта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Бигайдаров рассказал, что с начала текущего года в производстве Антикоррупционной службы находилось 18 уголовных дел, связанных с коррупционными правонарушениями в сфере спорта. Общий установленный ущерб по завершенным делам превысил 800 млн тенге.

"Расследования вскрыли целый ряд коррупционных схем, в том числе проведение фиктивных учебно-тренировочных сборов, махинации при начислении заработной платы, приобретение спортивной экипировки по завышенной стоимости. Например, 21 апреля текущего года судом №2 Атырау вынесен приговор в отношении бывшего руководителя областного управления физической культуры и спорта Коспанова Д. Он признан виновным в получении взятки в сумме 1,7 млн тенге от старшего тренера КГУ "Центр подготовки олимпийского резерва" Майлашева Н. за оказание содействия в выезде на учебно-тренировочные сборы за счет бюджетных средств, а также в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного сбора денежных средств от тренеров КГУ на общую сумму 2,4 млн тенге", – дополнил он.

По его словам, руководитель управления признан виновным в хищении бюджетных средств в сумме 1,1 млн тенге путем незаконного начисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в КГУ.

"Коспанов осужден к 4 годам, Майлашев – к 3 годам лишения свободы. Одновременно с этим осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления. Ранее, 4 марта текущего года, Казыбекбийским районным судом Караганды вынесен приговор в отношении руководителя областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва "Жастар" по футболу Нурланова Б. Он признан виновным в хищении бюджетных средств на сумму более 3 млн тенге путем фиктивного проведения учебно-тренировочных сборов. Нурланов осужден к 2 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления", – озвучил Данияр Бигайдаров.

Ранее стало известно, в чем подозревают экс-руководителя Управления спортом Алматинской области.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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