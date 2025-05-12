Шестилетнего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области

Уголовное дело по факту гибели шестилетнего Калмырзы Жандаулета завели в Акмолинской области. Мальчика искали 10 суток в округе родного аула Коргалжын. Тело ребенка обнаружили в реке Нура, сообщает Zakon.kz.

Руководитель объединения волонтеров Lider.KZ г. Астаны Айзада Жусупова рассказала КТК, что мальчика нашли мертвым в 2 км от места падения.

"Буквально в 20:10 найден был спасателями Щучинск – Боровое. Поиски закончились. К сожалению, ребенок погиб. Мы хотим передать слова соболезнования всем родным и близким. Это очень тяжело". Айзада Жусупова

Жандаулет Калмырза в тот злополучный вечер играл с другом на берегу реки. В какой-то момент оказался в воде, и его моментально стало тянуть на дно. Товарищ бросился за помощью, но, когда прибежали взрослые, Жандаулета уже не было видно. На поиски ребенка отправились лучшие силы акмолинских спасателей, водолазов, полицейских и волонтеров. Мальчика искали в воде, на берегу и по всей округе.

Через 10 суток тело нашли в Нуре, эта река известна своим мощным течением и опасными водоворотами.

Погиб ли ребенок из-за чудовищного несчастного случая или в трагедии есть виновные, выясняет следствие.

"На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, по чрезвычайным ситуациям, волонтеры и неравнодушные граждане. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение". Старший инспектор по особо важным поручениям ДП Акмолинской области Асем Абдрахманова

Ранее сообщалось, что делать, если потерялся ребенок.