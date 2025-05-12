Бизнесмен вырубил деревья ради автомойки: жители Актобе намерены перекрыть дорогу

В городе Актобе бизнесмен вырубил более 20 деревьев ради автомойки, поэтому горожане угрожают перекрыть дорогу, сообщает Zakon.kz.

В акимате между тем разводят руками. Там журналистам "Седьмого канала" сказали, что разрешение давали только на пересадку пяти деревьев, а по факту бизнесмен успел уничтожить более 20-ти.

12 мая на место будущей автомойки вызвали полицию, работников акимата и прокуратуры, с целью разобраться в происходящем. Со слов актюбинцев, инициатива сделать здесь зеленую зону когда-то принадлежала чиновникам.

Сейчас на участке предполагаемой автомойки около 200 деревьев и все они растут вплотную друг к другу. Для строительства вырубать придется их полностью, а горожане не намерены этого допустить.

На днях в Актобе жители нового ЖК в районе Алтын Орда возмущались отсутствием школы и детского сада.