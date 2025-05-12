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Происшествия

Бизнесмен вырубил деревья ради автомойки: жители Актобе намерены перекрыть дорогу

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, вырубка больных деревьев, аварийные деревья, обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 02:22 Фото: Zakon.kz
В городе Актобе бизнесмен вырубил более 20 деревьев ради автомойки, поэтому горожане угрожают перекрыть дорогу, сообщает Zakon.kz.

В акимате между тем разводят руками. Там журналистам "Седьмого канала" сказали, что разрешение давали только на пересадку пяти деревьев, а по факту бизнесмен успел уничтожить более 20-ти.

12 мая на место будущей автомойки вызвали полицию, работников акимата и прокуратуры, с целью разобраться в происходящем. Со слов актюбинцев, инициатива сделать здесь зеленую зону когда-то принадлежала чиновникам.

Сейчас на участке предполагаемой автомойки около 200 деревьев и все они растут вплотную друг к другу. Для строительства вырубать придется их полностью, а горожане не намерены этого допустить.

На днях в Актобе жители нового ЖК в районе Алтын Орда возмущались отсутствием школы и детского сада.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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