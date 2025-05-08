Обманутыми называют себя жители новостроек в Актобе

В Актобе жители нового ЖК в районе с громким названием Алтын Орда почувствовали себя обманутыми, сообщает Zakon.kz.

Новоселы рассказали журналистам "КТК", что при покупке квартир им обещали развивающийся, благоустроенный район с инфраструктурой. Особенно привлекала перспектива школы и детского сада совсем рядом.

Школу действительно начали строить – об этом красноречиво говорят шум техники и бетонные блоки под окнами, а вот с детским садом – полный провал. Оказывается, там, где новоселы рассчитывали увидеть дошкольное учреждение, на самом деле возводят еще один жилой комплекс.

Чиновники объяснили, что по новому плану здесь будут сразу два садика, но оба частные. И не рядом, а в пристройках к другим домам. Между тем в Алтын Орде сейчас работает всего один государственный детсад, но он находится далеко и заполнен до отказа. В акимате уже по традиции просят набраться терпения.

Недавно стало известно, что жители Шымкента задолжали за отопление более 800 млн тенге.