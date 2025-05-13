Карагандинка заявила, что ее изнасиловал отчим, а позже отказалась от показаний

В Караганде 12-летняя школьница сначала пожаловалась, что ее изнасиловал отчим Евгений, а позже отказалась от показаний, сообщает Zakon.kz.

Со слов девочки, она клеветала отчима в отместку за сделанное им замечание по поводу домашних дел, передает "Первый канал "Евразия". Однако суды, доводы ее, родственников и даже первую экспертизу, которая не нашла следов насилия, во внимание принимать не стали и осудили мужчину на 20 лет.

Мама девочки утверждает, что такого нижнего белья, которое было указано в материалах дела, никогда не было в их доме. Также она добавила, что в суде фигурировали сфальсифицированные документы.

Во время следствия у Евгения произошел инсульт. На приговоре он был уже в инвалидном кресле. Свою вину мужчина не признал.

В Карагандинской области бывшего акима подозревают в изнасиловании сотрудницы акимата.