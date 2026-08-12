Жених изнасиловал гостью перед свадьбой

В штате Небраска, США, 33-летний жених Тайлер Уэббер изнасиловал 18-летнюю гостью перед собственной свадьбой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет lenta.ru со ссылкой на People , 18-летняя жертва помогала готовиться к торжеству и осталась ночевать в доме с женихом, невестой и другими гостями.

Когда поздно вечером она спускалась с одеялом по лестнице, к ней подошел Уэббер и схватил ее за талию. Девушка попыталась вырваться, но жених дотащил ее до дивана и изнасиловал.

О случившемся девушка рассказала мужу и отцу. По их совету она поехала в больницу, чтобы засвидетельствовать насилие. Экспертиза подтвердила, что на пострадавшей остались образцы ДНК Уэббера.

Мужчина не комментировал произошедшее. Его ждет суд.

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