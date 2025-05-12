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Общество

Замакима Шымкента Берденов опубликовал обращение

замакима Шымкента Руслан Берденов в больнице с врачом, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 16:13 Фото: Facebook/Ruslan Berdenov
Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов, получивший пулевые ранения, опубликовал в Facebook первый пост после инцидента, сообщает Zakon.kz.

Чиновник 12 мая 2025 года обратился к жителям Шымкента и всего Казахстана.

"Я знаю, что многие из вас осведомлены о тяжелой ситуации, в которой я оказался. Очевидно, что этот инцидент причинил боль как мне, так и моей семье и близким. Это очень сложно описать словами. Однако за это время, полное испытаний, я ощутил сочувствие, поддержку, доброжелательность многих людей, коллег, знакомых. Я хочу сказать, что звонки, сообщения в социальных сетях и поступающие на мой телефон, воодушевляли, заряжали энергией", – написал Берденов.

Он сообщил также, что спустя три недели госпитализации его выписали и он вернулся к повседневной жизни. Он выразил благодарность лечившим его врачам, коллективу Городской клинической больницы № 1, и всем, кто его поддерживал.

Вооруженное нападение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова произошло около здания акимата города 21 апреля 2025 года. Его ранили из оружия, выстрелив несколько раз. После госпитализации чиновнику экстренно провели операцию. 23 апреля в акимате Шымкента сделали заявление касательно произошедшего.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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