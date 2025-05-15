100 кг мефедрона и более 8 тонн химических прекурсоров изъято в Алматинской области

Благодаря спецоперации пресечена деятельность нарколаборатории промышленного масштаба. Подпольное производство синтетических наркотиков было организовано на территории одного из крестьянских хозяйств в Талгарском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматинской области, в мероприятии участвовали наркополицейские Алматинской области при силовой поддержке бойцов спецподразделения совместно с региональной прокуратурой.

"В ходе обыска изъято 100 килограммов готовой продукции и более 8 тонн химических прекурсоров, используемых для ее изготовления. По предварительным расчетам, полицейскими предотвращен незаконный сбыт более 200 тысяч разовых доз", – рассказал начальник ДП Алматинской области Мейрам Абикеев.

Отмечается, что рыночная стоимость наркотических веществ и прекурсоров превышает 3 млрд тенге.

Фото: ДП Алматинской области

В департаменте напомнили, что за производство и сбыт наркотических средств законодательством предусмотрено строгое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, как противодействуют незаконному обороту наркотиков на территории Казахстана. За 4 месяца на территории страны изъяли 3,5 тонны наркотических веществ.