2 тонны насвая изготовил и хранил в подпольном цехе мужчина в Туркестанской области

Сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили кустарное производство насвая в промышленных масштабах. Подпольный цех прямо у себя дома организовал один из местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Нелегальным производством занимался пожилой мужчина. У него в сарае правоохранители обнаружили целых 40 мешков насвая. Рядом нашли оборудование для изготовления табачных продуктов. "Товар" полностью изъяли, его вес составил около 2 тысяч килограммов, заявили в пресс-службе полиции.

Теперь проводятся следственные действия. Наказание подозреваемому определит суд.

Напомним, казахстанские врачи неоднократно предупреждали о том, что насвай негативно влияет на организм. Стражи порядка тоже постоянно проводят разъяснительную работу о вреде употребления даже слабых наркотиков и запрете на торговлю ими.

