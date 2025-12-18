#Казахстан в сравнении
Происшествия

2 тонны насвая изготовил и хранил в подпольном цехе мужчина в Туркестанской области

Мешки с насваем в помещении, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 19:41 Фото: пресс-служба МВД
Сотрудники Келесского районного отдела полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили кустарное производство насвая в промышленных масштабах. Подпольный цех прямо у себя дома организовал один из местных жителей, сообщает Zakon.kz.

Нелегальным производством занимался пожилой мужчина. У него в сарае правоохранители обнаружили целых 40 мешков насвая. Рядом нашли оборудование для изготовления табачных продуктов. "Товар" полностью изъяли, его вес составил около 2 тысяч килограммов, заявили в пресс-службе полиции.

Теперь проводятся следственные действия. Наказание подозреваемому определит суд.

Напомним, казахстанские врачи неоднократно предупреждали о том, что насвай негативно влияет на организм. Стражи порядка тоже постоянно проводят разъяснительную работу о вреде употребления даже слабых наркотиков и запрете на торговлю ими.

Ранее Zakon.kz рассказывал, что несколько тонн конфискованного насвая на 25 миллионов тенге сожгли в Астане.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
