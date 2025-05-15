Костанайский студент удержал на краю моста мужчину, пытавшегося покончить с собой
Во время патрулирования перрона младший сержант полиции Арсен Абильмажинов заметил мужчину на надземном мосту, который перелезал через ограждение с явным намерением покончить с собой. Полицейский бросился к месту происшествия.
Фото: polisia.kz
В этот момент на мосту оказался и 18-летний студент Аян Карбаев. Услышав крик полицейского: "Держи его!", он мгновенно отреагировал и схватил мужчину за руку.
Несмотря на сопротивление, спасители вместе затянули мужчину обратно за ограждение. Полицейский успокоил его и сообщил о случившемся в дежурную часть.
На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство линейного отдела полиции. 29-летнему жителю Костаная оказали психологическую помощь.
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