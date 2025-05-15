#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
510.58
571.8
6.34
Происшествия

Костанайский студент удержал на краю моста мужчину, пытавшегося покончить с собой

Мост, человек, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 03:59 Фото: pexels
14 мая около 17:10 на железнодорожной станции Костанай транспортный полицейский и студент предотвратили попытку самоубийства, сообщает Zakon.kz.

Во время патрулирования перрона младший сержант полиции Арсен Абильмажинов заметил мужчину на надземном мосту, который перелезал через ограждение с явным намерением покончить с собой. Полицейский бросился к месту происшествия.

Фото: polisia.kz

В этот момент на мосту оказался и 18-летний студент Аян Карбаев. Услышав крик полицейского: "Держи его!", он мгновенно отреагировал и схватил мужчину за руку.

Несмотря на сопротивление, спасители вместе затянули мужчину обратно за ограждение. Полицейский успокоил его и сообщил о случившемся в дежурную часть.

На место прибыла следственно-оперативная группа и руководство линейного отдела полиции. 29-летнему жителю Костаная оказали психологическую помощь.

Ранее в Жетысу было найдено тело военнослужащего, сорвавшегося в реку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
100 кг мефедрона и более 8 тонн химических прекурсоров изъято в Алматинской области
Происшествия
20:27, 15 мая 2025
100 кг мефедрона и более 8 тонн химических прекурсоров изъято в Алматинской области
В Жамбылской области наказали женщину, которая жестоко избила приемного сына скалкой
Происшествия
19:32, 15 мая 2025
В Жамбылской области наказали женщину, которая жестоко избила приемного сына скалкой
Ссора между братьями закончилась убийством в Павлодаре
Происшествия
19:20, 15 мая 2025
Ссора между братьями закончилась убийством в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: