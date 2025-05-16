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Происшествия

Машину жутко искорежило в ДТП под Алматы: погибла семья с годовалым ребенком

машина после ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области, примерно в 50 км от Алматы, произошло ДТП, в котором погибла семья, сообщает Zakon.kz.

Авария случилась между селами Каргалы и Узынагаш ночью 15 мая. Как удалось узнать корреспонденту на месте трагедии, автомобиль Daewoo Nexia двигался в сторону Узынагаша.

полиция на месте ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

На одном из перекрестков, судя по следам шин автомобиля, он по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, затем вернулся обратно на свою сторону. Судя по дальнейшим следам, уже неуправляемая Daewoo вылетела с дороги, пересекла обочину и съехала в поле, где врезалась в большой пень.

пень, о который ударилась машина, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

От сильного удара автомобиль сильно искорежило, и он улетел далеко в поле. Во время переворотов люди, находившиеся внутри, повылетали наружу.

машина после ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

В салоне было шесть человек, включая годовалого ребенка.

машина после ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП погибла семья: отец семейства, его жена и их годовалый ребенок. Еще трое пассажиров получили травмы. Их госпитализировали в ближайшую больницу, двое находятся в реанимации.

машина после ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

На месте ДТП работали сотрудники дорожной полиции, дознаватели Алматинской области. 

машина после ДТП под Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 16:35

Фото: Zakon.kz

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие случилось на 53 километре автодороги "Алматы – Жандосов – Бесмойнак".

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с препятствием, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель и двое его пассажиров. Еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", – прокомментировали в полиции.

По факту ДТП начато досудебное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Днем 13 мая под Алматы на БАКАДе произошло ДТП, в результате которого водитель одного из авто вылетел на дорогу.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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