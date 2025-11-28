Вышел из дома и не вернулся: в Астане нашли пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба МЧС РК

В ночь на 28 ноябре в районе Сарыарка города Астаны, вблизи улицы Култыма акын, были организованы поиски 59-летнего мужчины, имеющего проблемы со здоровьем. Накануне вечером он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

К поисковым работам были привлечены силы МЧС. Территория обследовалась с помощью кинологического расчета и беспилотного летательного аппарата.

"Поисковая группа ДЧС обнаружила мужчину в открытой площади в одном километре от жилого массива и передала его родственникам", – рассказали в министерстве. Как уточняется, помощь врачей ему не потребовалась. Ранее сообщалось, что поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней.

