#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.53
592.43
6.53
Происшествия

Вышел из дома и не вернулся: в Астане нашли пропавшего мужчину

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 23:13 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 28 ноябре в районе Сарыарка города Астаны, вблизи улицы Култыма акын, были организованы поиски 59-летнего мужчины, имеющего проблемы со здоровьем. Накануне вечером он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

К поисковым работам были привлечены силы МЧС. Территория обследовалась с помощью кинологического расчета и беспилотного летательного аппарата.


"Поисковая группа ДЧС обнаружила мужчину в открытой площади в одном километре от жилого массива и передала его родственникам", – рассказали в министерстве.

Как уточняется, помощь врачей ему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей павлодарки затянулись на 10 дней.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана
19:16, 01 ноября 2025
Пропавшего мужчину нашли и на вертолете доставили в больницу Жезказгана
Вышел из дома и не вернулся: в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину
18:17, 17 мая 2025
Вышел из дома и не вернулся: в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину
Пропавшего мужчину нашли в Актобе
23:28, 01 марта 2025
Пропавшего мужчину нашли в Актобе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: