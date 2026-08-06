#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+34°
$
467.48
539.52
5.73
Общество

В ВКО мальчики залезли на вышку и не смогли спуститься

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 04:04 Фото: pixabay
6 августа в селе Акжар Тарбагатайского района два мальчика оказались на телевизионной вышке и не смогли самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Во время профилактического рейда их заметил старший инженер ОЧС Тарбагатайского района Архат Нигмашев, передает пресс-служба МЧС. Он поднялся на вышку и спустил детей вниз.

Во время проведения спасательных действий ему оказывал помощь участковый инспектор полиции отдела полиции Тарбагатайского района Диас Жумадилов.

Восточно-Казахстанская область, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2026 04:04

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Слаженная работа сотрудников позволила предотвратить несчастный случай", – отметили в МЧС.

Камеры в частном детском саду Атырау помогают полицейским расследовать факт жестокого обращения с годовалым ребенком.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Рождение детей у иностранцев в США
06:16, Сегодня
Трамп запретил "родильный туризм" в США
Горы, гора, горная местность, горный туризм
08:13, 14 декабря 2025
Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области
горы, спасатели
10:57, 21 июля 2024
Туристы не смогли спуститься с гор в Алматинской области из-за темноты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Награждение
17:19, Сегодня
Ербол Мырзабосынов наградил победителей и призеров юношеского чемпионата мира по борьбе
Владимир Чебурин
17:16, Сегодня
"Атырау" официально объявил об отставке главного тренера Владимира Чебурина
ХК &quot;Снежные Барсы&quot;
16:51, Сегодня
"Снежные Барсы" потерпели поражение в заключительном матче на турнире в Омске
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
16:49, Сегодня
Казахстан выиграл четыре золотые медали на чемпионате Азии по марафонской гребле
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: