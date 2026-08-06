В ВКО мальчики залезли на вышку и не смогли спуститься
Фото: pixabay
6 августа в селе Акжар Тарбагатайского района два мальчика оказались на телевизионной вышке и не смогли самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.
Во время профилактического рейда их заметил старший инженер ОЧС Тарбагатайского района Архат Нигмашев, передает пресс-служба МЧС. Он поднялся на вышку и спустил детей вниз.
Во время проведения спасательных действий ему оказывал помощь участковый инспектор полиции отдела полиции Тарбагатайского района Диас Жумадилов.
"Слаженная работа сотрудников позволила предотвратить несчастный случай", – отметили в МЧС.
Камеры в частном детском саду Атырау помогают полицейским расследовать факт жестокого обращения с годовалым ребенком.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript