В ВКО мальчики залезли на вышку и не смогли спуститься

6 августа в селе Акжар Тарбагатайского района два мальчика оказались на телевизионной вышке и не смогли самостоятельно спуститься, сообщает Zakon.kz.

Во время профилактического рейда их заметил старший инженер ОЧС Тарбагатайского района Архат Нигмашев, передает пресс-служба МЧС. Он поднялся на вышку и спустил детей вниз.

Во время проведения спасательных действий ему оказывал помощь участковый инспектор полиции отдела полиции Тарбагатайского района Диас Жумадилов.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Слаженная работа сотрудников позволила предотвратить несчастный случай", – отметили в МЧС.

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