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Происшествия

Казахстанец открыл огонь в кафе Алматы после ссоры с другом

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:15 Фото: pexels
В Алматы в одном из заведений конфликт двух посетителей закочился стрельбой. Теперь по данному факту с применением травматического оружия Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 19 мая 2025 года уточнили, что задержали 35-летнего подозреваемого. Он является уроженцем Жетысуской области.

"Задержан и водворен в изолятор временного содержания. Травматическое оружие изъято".Пресс-служба ДП Алматы

Известно, что между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в ногу другого.

Другие обстоятельства еще предстоит установить.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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