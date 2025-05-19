Казахстанец открыл огонь в кафе Алматы после ссоры с другом
Фото: pexels
В Алматы в одном из заведений конфликт двух посетителей закочился стрельбой. Теперь по данному факту с применением травматического оружия Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 19 мая 2025 года уточнили, что задержали 35-летнего подозреваемого. Он является уроженцем Жетысуской области.
"Задержан и водворен в изолятор временного содержания. Травматическое оружие изъято".Пресс-служба ДП Алматы
Известно, что между знакомыми мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в ногу другого.
Другие обстоятельства еще предстоит установить.
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