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Происшествия

В Астане водители не поделили полосу и на две недели лишились свободы

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 12:35 Фото: pexels
В Астане на дороге подрались двое мужчин, один из них едва не угодил головой под колесо проезжавшего мимо авто, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором прямо посреди дороги ожесточенно дерутся мужчины. В какой-то момент один из них опрокинул оппонента на спину, и тот упал на бампер проезжавшей мимо иномарки в опасной близости от колеса – все решили мгновения. Дерущихся принялись разнимать очевидцы.

В полиции Астаны отреагировали на видео:

"В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции выявили видеозапись, запечатлевшую драку между двумя водителями на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Установлено, что словесный конфликт между водителями автомобилей Audi и Chevrolet Cobalt произошел на банальной почве – из-за того, что они не поделили дорогу. Однако перепалка вскоре переросла в драку в общественном месте. Оба участника были задержаны".

В полиции рассказали, что по данному факту возбудили административное производство. По решению суда обоим назначен административный арест сроком на 15 суток.

19 мая в Актау на видео попала ожесточенная схватка мужчин на улице.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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