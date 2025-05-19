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Общество

Мужчины столкнулись в жестокой драке посреди оживленной улицы в Актау

Руки, кулак, ушибы, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 02:30 Фото: pexels
Инцидент произошел днем 19 мая в 12А микрорайоне Актау. Группа мужчин устроила драку на глазах у прохожих, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, видеокамера запечатлела, что один из участников инцидента лежит на земле, а двое других наносят ему удары. В конфликт вмешивается еще один молодой человек, с разгона ударяя одного из дерущихся ногой. Свидетели произошедшего не стали вмешиваться в драку.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Правоохранительные органы призывают граждан проявлять нулевую терпимость и сообщать о подобных случаях в полицию.


Ранее сообщалось, что массовая драка с поножовщиной произошла на паркинге жилого комплекса в Алматы.

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Аксинья Титова
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