Потасовки и словесные перепалки: почему водители Алматы так себя ведут

Полицейские Алматы рассказали, почему увеличивается число водителей, теряющих самообладание, сообщает Zakon.kz.

С начала года в Алматы зафиксировано 12 серьезных дорожных конфликтов, а водители все чаще теряют самообладание. Причина, по мнению стражей порядка, – отсутствие элементарной водительской солидарности, передает телеканал Astana TV.

В данное время в Алматы зарегистрировано 600 тыс. авто. Еще 400 тыс. заезжают в город из области. Определять агрессивных водителей помогают камеры видеонаблюдения. Со слов самих алматинских автовладельцев, нервничать на дорогах их вынуждают серьезные дорожные заторы.

"Как показывает практика, водители нарушают правила дорожного движения, не уступают друг другу. Все это в итоге перерастает в драку и как результат – совершенное преступление. Заводится уголовное дело по статье 293 "Хулиганство" Уголовного кодекса", – рассказала официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

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