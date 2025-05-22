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Происшествия

Электрики серьезно пострадали во время работы на территории жилого комплекса в Алматы

электрики пострадали во время ремонта в ЖК в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 19:17 Фото: pixabay
Двух электриков ударило током во время ремонтных работ на территории жилого комплекса в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы утверждают, что в результате инцидента на пострадавших вспыхнула одежда, после чего один из них потерял сознание. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

"По факту происшествия с участием двух сотрудников частной обслуживающей компании, получивших удар током на территории жилого комплекса, Управление полиции Алмалинского района проводит проверку. Обстоятельства устанавливаются. Будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством", – ответили в полиции.

Ранее сообщалось, что двое рабочих-коммунальщиков погибли в Алматы после наезда мотоцикла.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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