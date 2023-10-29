Сантехник скончался от удара током во время работы в подтопленном подвале дома в Актау

Несчастный случай произошел в подвале одного из жилых комплексов Актау. Во время работы в подвале дома, который оказался затоплен водой, мужчина получил смертельный удар током, сообщает Zakon.kz.

Вечером 28 октября мужчина проводил работы в подтопленном подвале дома и в какой-то момент получил удар током. Как рассказали сотрудники охраны жилого комплекса, работник умер до приезда бригады скорой помощи. Прибывшие медики только констатировали смерть мужчины, передает Лада.

Факт гибели работника коммунальной службы подтвердили в департаменте полиции Мангистауской области. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия.

Как удалось узнать журналистам, у погибшего мужчины осталась жена и четверо детей.

В ночь на 28 октября в Карагандинской области в шахте имени Костнеко произошел взрыв. В забое в этот момент находились 252 горняка, из которых 205 удалось вывести на поверхность. По последним данным, погибли в шахте 33 человека. Остальные названы пропавшими без вести. 29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура.