Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане

Уже второе за минувшие сутки землетрясение зафиксировали в Казахстане. Его очаг расположен на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

По информации сети сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК, подземные толчки произошли 25 мая в 15:08 по времени Астаны. Их ощутили в Жамбылской области.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от Алматы", – сообщили специалисты.

Расчетная интенсивность составила:

село Кулан – три балла;

село Мерки – два балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

25 мая в 07:40 сообщалось о землетрясении, которое ощутили в Восточном Казахстане. Его очаг находился на территории России в 1162 км на северо-восток от Алматы. Расчетная интенсивность в баллах составила: Усть-Каменогорск – 2 балла, Катон-Карагай – 2 балла.