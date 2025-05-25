Еще одно землетрясение зафиксировали в Казахстане
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Уже второе за минувшие сутки землетрясение зафиксировали в Казахстане. Его очаг расположен на территории Таджикистана, сообщает Zakon.kz.
По информации сети сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК, подземные толчки произошли 25 мая в 15:08 по времени Астаны. Их ощутили в Жамбылской области.
"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 338 км. на юго-запад от Алматы", – сообщили специалисты.
Расчетная интенсивность составила:
- село Кулан – три балла;
- село Мерки – два балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
25 мая в 07:40 сообщалось о землетрясении, которое ощутили в Восточном Казахстане. Его очаг находился на территории России в 1162 км на северо-восток от Алматы. Расчетная интенсивность в баллах составила: Усть-Каменогорск – 2 балла, Катон-Карагай – 2 балла.
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