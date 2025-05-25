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Происшествия

Землетрясение зафиксировали в России: толчки ощущались в Восточном Казахстане

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 07:55 Фото: pixabay
25 мая в 07:40 от диспетчера ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК поступила устная информация о землетрясении на территории Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 км на северо-восток от города Алматы. По данным МЧС страны, расчетная интенсивность в баллах составила:

  • Усть-Каменогорск – 2 балла;
  • Катон-Карагай – 2 балла.
"Разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

23 мая землетрясение зафиксировали в Талдыкоргане.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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