Землетрясение зафиксировали в России: толчки ощущались в Восточном Казахстане
Фото: pixabay
25 мая в 07:40 от диспетчера ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК поступила устная информация о землетрясении на территории Восточного Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Очаг землетрясения располагается на территории России в 1162 км на северо-восток от города Алматы. По данным МЧС страны, расчетная интенсивность в баллах составила:
- Усть-Каменогорск – 2 балла;
- Катон-Карагай – 2 балла.
"Разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
23 мая землетрясение зафиксировали в Талдыкоргане.
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