Пожарные спасли от гибели четырех детей в Уральске
Фото: pexels
В одной из многоэтажек Уральска, расположенных в микрорайоне имени Мырзалиева в подсобном помещении между 7 и 8 этажами загорелась электрощитовая, сообщает Zakon.kz.
По данным спасателей МЧС, огонь перешел на складированные в помещении личные вещи.
Подоспевшие вовремя пожарные оперативно потушили пламя и эвакуировали с верхних этажей 7 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадавших нет.
МЧС напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее в Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек.
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