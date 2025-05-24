Пожарные спасли от гибели четырех детей в Уральске

Фото: pexels

В одной из многоэтажек Уральска, расположенных в микрорайоне имени Мырзалиева в подсобном помещении между 7 и 8 этажами загорелась электрощитовая, сообщает Zakon.kz.

По данным спасателей МЧС, огонь перешел на складированные в помещении личные вещи. Подоспевшие вовремя пожарные оперативно потушили пламя и эвакуировали с верхних этажей 7 человек, в том числе 4 ребенка. Пострадавших нет. МЧС напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее в Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек.

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