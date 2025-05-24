Выпускники-беспредельщики перекрыли БАКАД
Очевидцы, снимавшие кадры "веселья", отмечают, что участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге.
"Особенно тревожным стало то, что некоторые автомобили двигались без государственных номеров, а школьники высовывались из окон, полностью выставляя головы и другие части тела, подвергая себя опасности", – отмечено в описании к публикации.
Примечательно, что не все пользователи Сети осуждают действиях юных казахстанцев. Многие предлагают вспоминать свои выпускные.
- Каждый год одно и то же.
- Себя вспомните. Не все, но многие, когда заканчивали школу, так же гудели.
- Выпуск таксистов и охранников.
- Мы раньше встречали закат, играли в игры. У одного собирались до утра, танцевали, пели, но такого не было.
- В прошлом году погибли выпускники в Шымкенте и в Таразе. Они не справились с управлением автомобилем. Можно и по-другому гудеть.
- В наше время мы пешком ходили.
- Будущие водители маршрутных автобусов и мастера по ресницам.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области отреагировали на публикацию и сообщили следующее.
"Все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны".Пресс-служба ДП Алматинской области
Также отмечено, что для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям – от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации.
"Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".Пресс-служба ДП Алматинской области
В заключительной части заявления полиция в очередной раз призвала жителей страны соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизни и здоровье детей.
Впрочем, не только школьники не знают правила дорожного движения (ПДД).
Так, 18 мая двое водителей решили остановиться на Большой Алматинской кольцевой, чтобы передать друг другу вещи. Их оштрафовали.