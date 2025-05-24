Выпускники-беспредельщики перекрыли БАКАД

23 мая 2025 года в Казахстане закончился учебный год. Отпраздновать это важное событие бывшие школьники решили на дороге. А именно, устроив беспредел на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). О последствиях Zakon.kz рассказали в полиции.

Очевидцы, снимавшие кадры "веселья", отмечают, что участники кортежа неоднократно создавали аварийные ситуации и полностью перекрывали движение на дороге.

"Особенно тревожным стало то, что некоторые автомобили двигались без государственных номеров, а школьники высовывались из окон, полностью выставляя головы и другие части тела, подвергая себя опасности", – отмечено в описании к публикации.

Примечательно, что не все пользователи Сети осуждают действиях юных казахстанцев. Многие предлагают вспоминать свои выпускные.

Каждый год одно и то же.

Себя вспомните. Не все, но многие, когда заканчивали школу, так же гудели.

Выпуск таксистов и охранников.

Мы раньше встречали закат, играли в игры. У одного собирались до утра, танцевали, пели, но такого не было.

В прошлом году погибли выпускники в Шымкенте и в Таразе. Они не справились с управлением автомобилем. Можно и по-другому гудеть.

В наше время мы пешком ходили.

Будущие водители маршрутных автобусов и мастера по ресницам.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области отреагировали на публикацию и сообщили следующее.

"Все участники автокортежа, грубо нарушившие правила дорожного движения, установлены и задержаны". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также отмечено, что для привлечения к ответственности виновных лиц в суд направлены материалы по 17 нарушениям – от отсутствия ремней безопасности до создания аварийной ситуации.

"Транспортные средства водворены на спецстоянку. Родители несовершеннолетних пассажиров также привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Пресс-служба ДП Алматинской области

В заключительной части заявления полиция в очередной раз призвала жителей страны соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности жизни и здоровье детей.

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Впрочем, не только школьники не знают правила дорожного движения (ПДД).

Так, 18 мая двое водителей решили остановиться на Большой Алматинской кольцевой, чтобы передать друг другу вещи. Их оштрафовали.