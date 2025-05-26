Пьяный водитель сбил двух подростков в Сатпаеве

Фото: freepik

25 мая 2025 года в Сатпаеве, область Улытау, произошло страшное ДТП. Водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел возле кафе на улице Абая, сообщили в полицейском департаменте. "Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в Департаменте полиции области Улытау. Видео с ДТП публикуют в соцсетях. Видео содержит неприятные кадры . Подростки прошли медицинское обследование. В полиции заверили, что в настоящее время здоровью подростков ничего не угрожает. "Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции области", – сообщили в ДП. 10 мая в Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода.

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