Пьяный водитель сбил двух подростков в Сатпаеве
Фото: freepik
25 мая 2025 года в Сатпаеве, область Улытау, произошло страшное ДТП. Водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел возле кафе на улице Абая, сообщили в полицейском департаменте.
"Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в Департаменте полиции области Улытау.
Видео с ДТП публикуют в соцсетях. Видео содержит неприятные кадры.
Подростки прошли медицинское обследование. В полиции заверили, что в настоящее время здоровью подростков ничего не угрожает.
"Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции области", – сообщили в ДП.
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