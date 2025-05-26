#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
511.04
581.72
6.41
Происшествия

Пьяный водитель сбил двух подростков в Сатпаеве

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 21:11 Фото: freepik
25 мая 2025 года в Сатпаеве, область Улытау, произошло страшное ДТП. Водитель сбил двух подростков, стоявших на обочине дороги, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел возле кафе на улице Абая, сообщили в полицейском департаменте.

"Сотрудники полиции немедленно задержали водителя, который был в состоянии алкогольного опьянения", – рассказали в Департаменте полиции области Улытау.

Видео с ДТП публикуют в соцсетях. Видео содержит неприятные кадры.

Подростки прошли медицинское обследование. В полиции заверили, что в настоящее время здоровью подростков ничего не угрожает.

"Материалы по делу направлены в суд, и соответствующее решение будет принято в ближайшее время. Ход расследования находится под контролем руководства Департамента полиции области", – сообщили в ДП.

10 мая в Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Казахстанец лишился свободы на 16 лет из-за посылки из Испании
Происшествия
19:55, Сегодня
Казахстанец лишился свободы на 16 лет из-за посылки из Испании
Легковушка выехала под поезд в Алматинской области
Происшествия
19:17, Сегодня
Легковушка выехала под поезд в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: