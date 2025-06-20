В Сатпаеве девочку сбили насмерть сразу два авто

Фото: Zakon.kz

Водитель Toyota Camry сбил девочку 2012 года рождения, которая переходила дорогу в неустановленном месте. В этот же момент с противоположного направления на подростка наехала Lada Priora, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП, которое произошло 16 июня, несовершеннолетняя получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, сообщили в суде области Улытау. "По данному факту на водителя Toyota Camry было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", – сообщает пресс-служба суда. Постановление пока не вступило в законную силу. Ранее сообщалось, что в Алматы на пр. Назарбаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легковушки.



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