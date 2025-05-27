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Происшествия

В Шымкенте оштрафовали недобросовестных застройщиков

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 05:55 Фото: Zakon.kz
Девять застройщиков в Шымкенте оштрафованы за незаконное привлечение средств, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в акимате журналистам телеканала "Хабар", несмотря на отсутствие документов, компании собирали средства с горожан. Одни собирали на этапе котлована, другие – уже в процессе строительства. За это их дважды оштрафовали на сумму 786 тыс. тенге.

По словам специалистов, если стройка будет приостановлена, завершить ее будет некому. Подобные прецеденты уже есть – два многоэтажных дома в городе не могут сдать в эксплуатацию более пяти лет. Компании, незаконно привлекающие средства дольщиков, теперь рискуют лишиться лицензии, если не устранят нарушения.

"Этим компаниям сейчас необходимо привести свою деятельность в соответствие с законодательством Республики Казахстан. А жители, прежде чем вступать в долевое участие, должны хорошо подумать. Нужно предусмотреть возможные риски, чтобы завтра не пришлось сожалеть", – отметил заместитель акима мегаполиса Сарсен Куранбек.

В Акмолинской и Павлодарской областях возродят малые вокзалы для транзитных пассажиров.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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