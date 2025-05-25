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Общество

Малые вокзалы для транзитных пассажиров возродят в Акмолинской и Павлодарской областях

вокзал, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 14:15 Фото: Министерство транспорта РК
Об этом стало известно во время рабочей поездки министра транспорта Марата Карабаева в Акмолинскую и Павлодарскую области, сообщает Zakon.kz.

Министр посетил вокзал Ерейментау в Акмолинской области и вокзалы Шидерты, Аксу, Калкаман и Карасора – в Павлодарской, где ознакомился с началом ремонтных работ.

Фото: Министерство транспорта РК

"В рамках поручения главы государства по улучшению доступности туристических локаций модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих", – поделился Марат Карабаев.

Фото: Министерство транспорта РК

Уточняется, что подрядчики проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Планируется полностью заменить на вокзалах все инженерные сети.

В пресс-службе Минтранспорта напомнили, что малые вокзалы обслуживают транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования. Их пропускная способность составляет от 20 до 200 человек в час.

Всего в Акмолинской области сейчас модернизируют 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской – пять.

Ранее сообщалось об изменениях, которые внесли в Правила и требования к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры, вещей, находящихся при них, в том числе ручной клади и багажа.

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Андрей Дюсупов
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