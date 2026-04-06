Право

В Казахстане будут вести реестр недобросовестных застройщиков

Подготовлен проект приказа министра промышленности и строительства "Об утверждении Типовых правил по формированию и ведению реестра недобросовестных застройщиков", сообщает Zakon.kz.

Предусмотрено, что Реестр ведется местными исполнительными органами (МИО) в электронной форме посредством единой информационной системы долевого участия по месту нахождения строящихся объектов.

Устанавливается риск-ориентированная структура Реестра и 4 категории:

  • категория 1 – уведомительная;
  • категория 2 – повышенный риск;
  • категория 3 по основаниям, предусмотренным Законом;
  • категория 4 – проблемные объекты.

Документом определяются состав сведений Реестра, источники информации и обязанности МИО по достоверности и своевременности внесения данных.

Также регламентируются процедуры включения/исключения, сроки рассмотрения (5 рабочих дней – авт.), уведомления (3 рабочих дня) и исключения при отменяющем судебном акте (1 рабочий день).

Кроме того, закрепляются последствия включения (усиленный контроль; ограничение на привлечение денег дольщиков по категориям 3-4), порядок предоставления открытой информации и обжалование решений МИО.

В министерстве пояснили, что проект приказа разработан в целях создания единого, понятного и риск-ориентированного механизма учета застройщиков и проблемных объектов; повышение защищенности дольщиков и снижение рисков при выборе застройщика/объекта; усиление дисциплины участников рынка, повышение прозрачности долевого строительства; обеспечение единообразной практики МИО по включению/исключению сведений и информированию участников.

Ожидаемые результаты:

  • запуск ведения Реестра в электронной форме через ИС "Казреестр" и регулярная актуализация не реже 1 раза в месяц;
  • установление регламентных сроков администрирования: 5 рабочих дней (рассмотрение), 3 рабочих дня (уведомление), 1 рабочий день (исключение при отменяющем судебном акте);
  • публичное размещение открытой части сведений на ресурсе Единого оператора при соблюдении режима персональных данных и охраняемой законом тайны.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 апреля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
