Жуткое лобовое столкновение в Алматы: два человека погибли

19 мая один человек погиб и двое пострадали в результате лобового столкновения грузовика Hovo и автомобиля Volkswagen Golf в Алматы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на Кульджинском тракте напротив автосалона MyCar, между улицами Рыскулова и Бухтарминской.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, водитель Volkswagen Golf, двигавшийся в северном направлении, по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, следовавшим на юг.

Фото: Zakon.kz

Удар был лобовой, после чего легковой автомобиль частично оказался под грузовиком. В результате аварии на месте скончался один человек, предположительно водитель Volkswagen. Еще двое пострадавших доставлены в больницу. Позже стало известно, что один из них скончался.

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz

Из-за аварии движение по Кульджинскому тракту было сильно затруднено в обоих направлениях, образовались многокилометровые пробки. К ликвидации последствий были привлечены сотрудники спасательных служб и пожарной охраны. В настоящее время движение восстановлено.





Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматинской области, примерно в 50 км от Алматы, произошла авария, в которой погибла семья.