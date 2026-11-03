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Происшествия

Три человека погибли в страшной аварии в Акмолинской области

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 06:51 Фото: Zakon.kz
На трассе Астана – Петропавловск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, авария произошла на трассе близ Макинска Акмолинской области. По неизвестным причинам легковушка на полном ходу влетела в металлический отбойник, разделяющий полосы.

Следом за ней в ДТП попали еще три автомобиля. От ударов машины буквально разбросало по трассе. Две женщины погибли на месте, третий пострадавший скончался в больнице. За жизнь еще одного человека борются медики. Из-за аварии на магистрали пришлось на час ограничить движение.

Ранее в Акмолинской области два подростка пострадали при столкновении мотоцикла с Mazda.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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