Три человека погибли в страшной аварии в Акмолинской области

На трассе Астана – Петропавловск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием четырех автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала КТК, авария произошла на трассе близ Макинска Акмолинской области. По неизвестным причинам легковушка на полном ходу влетела в металлический отбойник, разделяющий полосы.

Следом за ней в ДТП попали еще три автомобиля. От ударов машины буквально разбросало по трассе. Две женщины погибли на месте, третий пострадавший скончался в больнице. За жизнь еще одного человека борются медики. Из-за аварии на магистрали пришлось на час ограничить движение.

Ранее в Акмолинской области два подростка пострадали при столкновении мотоцикла с Mazda.