"Школьника задушили на уроке": информацию прокомментировали в полиции Туркестанской области

В Казнете распространяется информация о том, что в селе Жумысшы Казыгуртского района на уроке задушили 12-летнего школьника, сообщает Zakon.kz.

Также отмечается, что его задушил одноклассник, а поводом стал мобильный телефон.

"По факту смерти несовершеннолетнего в Казыгуртском районе Туркестанской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст .141 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". Следствием установлено, что смерть школьника наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья. По дороге в медицинское учреждение он скончался", – рассказали в полиции.

Также в ведомстве отметили, что в рамках расследования были допрошены очевидцы, преподаватели, изучены все доводы потерпевших и изъятые видеозаписи, назначен ряд необходимых экспертиз.





"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань, закрывшего дыхательные пути. Признаков насильственной смерти, следов побоев, удушения на теле не обнаружено. По результатам расследования криминальный характер смерти не установлен и уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Законность принятого решения проверена прокурором, которым утверждено постановление о прекращении", – отметили в ДП.

Наряду с этим в акимат внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших происшествиям и правонарушениям. По итогам рассмотрения представления директор школы и пять педагогов были уволены.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области.