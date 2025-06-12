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События

В аэропорту Алматы прокомментировали информацию "о торговле цветами"

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, алматинский аэропорт, международный аэропорт Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 21:04 Фото: akorda.kz
В Казнете 12 июня распространилась информация о том, что якобы в зале прилета международного терминала Международного аэропорта Алматы продают цветы, сообщает Zakon.kz.

Это информацию прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани. 

"На опубликованных кадрах запечатлен момент встречи юных спортсменок, прилетевших рейсом Fly Arystan FS7078 из Кутаиси 11 июня 2025 года. Их встречали с цветами, музыкой и поздравлениями родные и друзья. Данная акция носила исключительно некоммерческий характер", – говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что оплата, о которой говорится в комментариях, не производилась.

"Информация о продаже цветов в зоне прилета международного терминала не соответствует действительности. Просим граждан проявлять ответственность при распространении информации и пользоваться официальными источниками", – заключили в пресс-службе.

А ранее в аэропорту Алматы прокомментировали информацию про "распродажу забытых чемоданов". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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