В аэропорту Алматы прокомментировали информацию "о торговле цветами"

В Казнете 12 июня распространилась информация о том, что якобы в зале прилета международного терминала Международного аэропорта Алматы продают цветы, сообщает Zakon.kz.

Это информацию прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

"На опубликованных кадрах запечатлен момент встречи юных спортсменок, прилетевших рейсом Fly Arystan FS7078 из Кутаиси 11 июня 2025 года. Их встречали с цветами, музыкой и поздравлениями родные и друзья. Данная акция носила исключительно некоммерческий характер", – говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что оплата, о которой говорится в комментариях, не производилась.

"Информация о продаже цветов в зоне прилета международного терминала не соответствует действительности. Просим граждан проявлять ответственность при распространении информации и пользоваться официальными источниками", – заключили в пресс-службе.

А ранее в аэропорту Алматы прокомментировали информацию про "распродажу забытых чемоданов".

