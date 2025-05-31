Заключенные в области Абай вымогали деньги у соседей по камере

В исправительном учреждении области Абай девять участников организованной преступной группы вымогали деньги у других отбывающих наказание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе КНБ 5 мая 2025 года, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей в стенах исправительного учреждения.

"Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные "собрания", на которых жертв заставляли "добровольно" отказываться от своих денег. Ввиду сложности и многих эпизодов дело расследовала прокуратура области", – говорится в информации Генпрокуратуры.

В результате расследования были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело передано в суд по ч.1, 2 ст. 262 ("Cоздание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них") и п.1) ч.4 ст. 194 УК ("Вымогательство").

Суд признал виновными восемь подсудимых, назначив им от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

Судебный акт вступил в законную силу.

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