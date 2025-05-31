#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
510.81
578.59
6.51
Происшествия

Заключенные в области Абай вымогали деньги у соседей по камере

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
В исправительном учреждении области Абай девять участников организованной преступной группы вымогали деньги у других отбывающих наказание, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе КНБ 5 мая 2025 года, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей в стенах исправительного учреждения.

"Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные "собрания", на которых жертв заставляли "добровольно" отказываться от своих денег. Ввиду сложности и многих эпизодов дело расследовала прокуратура области", – говорится в информации Генпрокуратуры.

В результате расследования были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело передано в суд по ч.1, 2 ст. 262 ("Cоздание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них") и п.1) ч.4 ст. 194 УК ("Вымогательство").

Суд признал виновными восемь подсудимых, назначив им от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что 12 казахстанцев получили сроки за участие в религиозно-экстремистской организации.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Происшествия
14:22, Сегодня
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Взрыв на АЗС в Кульсары: стало известно о состоянии пострадавших
Происшествия
13:38, Сегодня
Взрыв на АЗС в Кульсары: стало известно о состоянии пострадавших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: