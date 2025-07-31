Как отличают ОПГ от бизнеса: новшества в Уголовном кодексе Казахстана

Сегодня в исправительных учреждениях Казахстана отбывают наказание сотни граждан, осужденных по статье 262 УК за участие в организованной преступной группе (ОПГ).

1. Актуальность темы

Однако значительное число этих приговоров основываются не на явных и неопровержимых доказательствах преступной группы, а на формальном смешении понятий "коммерческая структура" и "преступная группа".

Судебная практика трактует наличие обычной корпоративной иерархии, исполнения служебных обязанностей и даже просто доверенности на подписание документов как участие в ОПГ. Подобный подход нарушает принципы презумпции невиновности (каждый считается невиновным, пока его виновность не будет установлена приговором суда. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу) и справедливости и вызывает опасения по поводу законности самого уголовного преследования.

2. Правовой контекст: ст. 262 УК, ст. 31 УПК и НП ВС №2

Статья 262 УК РК квалифицирует создание и участие в ОПГ как самостоятельные составы преступлений.

Согласно пункту 11 Нормативного постановления ВС РК №2, преступная группа отличается от группы лиц по предварительному сговору организованностью и устойчивостью, наличием:

руководства и подчиненности;

осознания членства;

внутренней дисциплины;

материальных ресурсов.

Также указано, что сам факт совершения рядом лиц серии преступлений еще не подтверждает наличие ОПГ. Это ключевой момент, который регулярно игнорируется следствием и судами.

3. Типовые нарушения в практике применения статьи 262 УК

1. Смешение понятий.

Вместо доказательств устойчивости и преступной цели группы суды часто подменяют их:

наличием подчиненных;

регистрацией ТОО;

передачей доверенности или руководящей роли.

2. Формальные формулировки.

Типовые шаблоны в приговорах:

"входил в состав группы";

"действовал по указанию";

"реализовывал преступный умысел" – без конкретизации роли, задач, времени и мотивов.

3. Отсутствие анализа умысла.

НП ВС №2 подчеркивает, что участие возможно только при умышленном деянии и осознании членства в преступной группе. На практике же суды не проверяют субъективную сторону, что противоречит ст. 113 УПК РК.

4. Функциональные обязанности как доказательство вины.

Бухгалтер, юрист, логист, кладовщик почти автоматически рассматриваются как участники ОПГ. НП ВС №2 (п. 13, 14) подчеркивает: участие возможно только при осознанном согласии с преступными целями.

5. Отсутствие доказательств структуры.

НП ВС прямо указывает: структура, дисциплина, ресурсы, иерархия обязательны для признания группы преступной. Их отсутствие делает невозможным применение статьи 262 УК.

6. Дублирование квалификации.

Одновременное привлечение по ст. 262 УК и за основное преступление – недопустимо, если нет доказательств координации или руководства. Об этом прямо сказано в п. 15 НП ВС №2.

4. Новелла! Конституционный суд РК (№72-НП от 25.06.2025) дал четкое разделение

Конституционный суд подтвердил:

статья 262 УК не противоречит Конституции,

НО может применяться только при наличии доказываемых признаков устойчивости, структуры и преступной цели.

КС отдельно рекомендовал ВС РК обобщить практику и разграничить деятельность коммерческих организаций от преступных групп, учитывая субъективную сторону, в связи с чем 16 июня 2025 года были опубликованы поправки в УПК, вступающие в силу с 16 сентября 2025:

5. Закон от 16.07.2025 №210-VIII

Этот закон указывает так:

"6. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники их структурных подразделений не могут быть признаны преступной группой только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организации и (или) их структурные подразделения были заведомо созданы для совершения одного или нескольких преступлений.";

Таким образом, он:

уточняет критерии квалификации по ОПГ;

усиливает защиту обвиняемого;

требует дифференцированной оценки роли подсудимого во вменяемом преступлении;

6. Рекомендации: защита подозреваемых/подсудимых по делам, связанным со статьей 262 УК РК

В условиях распространенной практики формального применения статьи 262 УК РК ключевым направлением становится выстраивание эффективной линии защиты, основанной на действующем законодательстве, позиции Конституционного суда и разъяснениях Верховного суда РК (НП ВС №2).

Адвокатам и обвиняемым: что нужно требовать и доказывать

1. Требовать справедливой оценки каждого обязательного признака ОПГ:

реальность существования ОПГ,

устойчивость,

структура и подчиненность,

преступная цель объединения,

осознание членства со стороны обвиняемого.

Согласно п. 11 НП ВС №2, наличие нескольких преступлений или согласованных действий не доказывает автоматического участия в преступной группе.

2. Ставить под сомнение любые обобщенные формулировки:

Если в обвинительном акте или приговоре содержится только: "входил в группу", "действовал по указанию", "принял на себя преступные обязательства" – требовать конкретизации: когда, как, с кем, при каких обстоятельствах.

3. Подчеркивать, что выполнение служебных обязанностей не является преступлением:

Использовать п. 14 НП ВС №2: участие в ОПГ возможно только при осознании преступного характера деятельности группы и добровольном согласии.

4. Добиваться оценки субъективной стороны:

Требовать установления умысла на участие в ОПГ.

Напоминать, что по НП ВС (п. 2 и п. 3), соучастие возможно только при умышленном деянии.

5. Ссылаться на позицию Конституционного суда (№72-НП):

КС подтвердил: без четкого доказывания устойчивости и преступной цели привлечение по ст. 262 УК нарушает Конституцию.

6. Возражать против дублирующей квалификации:

Указывать на нарушение принципа справедливости при привлечении одновременно по ст. 262 УК и за конкретные преступления без доказывания роли в координации группы.

На стадии следствия и суда:

Отказываться от признания вины, если не доказаны признаки преступной группы.

Не соглашаться на процессуальные соглашения без полного понимания последствий – но есть нюансы.

Требовать вызова и допроса всех следователей, проводивших досудебное расследование.

Использовать заключения специалистов по криминалистике и уголовному праву для опровержения признаков ОПГ.

Ходатайствовать об исключении доказательств, полученных без анализа признаков устойчивости.

Вывод:

Статья 262 УК РК не может применяться механически. Каждый эпизод, каждая роль и каждый участник должны оцениваться индивидуально – именно это подтверждено НП ВС №2 и Конституционным судом РК. Защита обвиняемых по подобным делам требует настойчивого и обоснованного противодействия формализму, и сегодня для этого имеются все правовые инструменты.