Ночью 29 мая 2025 года в Казахстане произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 2:14 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Согласно указанным координатам, очаг располагается на территории Казахстана, в 478 км на северо-восток от Алматы, в районе озера Алаколь.

Фото: geotree

Согласно отчету сейсмологов, подземные толчки не ощущались.

27 мая 2025 года в области Жетысу было зафиксировано землетрясение.

