В Казахстане произошло землетрясение
Фото: wikimedia
Ночью 29 мая 2025 года в Казахстане произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 2:14 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение. Согласно указанным координатам, очаг располагается на территории Казахстана, в 478 км на северо-восток от Алматы, в районе озера Алаколь.
Фото: geotree
Согласно отчету сейсмологов, подземные толчки не ощущались.
27 мая 2025 года в области Жетысу было зафиксировано землетрясение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript