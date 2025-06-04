Взрыв газа в Актобе: один человек погиб, повреждены квартиры

В жилом доме на проспекте Абая в Актобе 4 июня произошел взрыв бытового газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", инцидент случился на четвертом этаже здания №24/1.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, в результате ЧП погиб один человек. Взрывом были разрушены как минимум две квартиры, жильцы дома эвакуированы.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования – спасатели, медики и полиция. Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, устанавливаются причины взрыва.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в ЗКО.