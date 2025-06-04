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Происшествия

Взрыв газа в Актобе: один человек погиб, повреждены квартиры

Пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 20:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В жилом доме на проспекте Абая в Актобе 4 июня произошел взрыв бытового газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание "Диапазон", инцидент случился на четвертом этаже здания №24/1.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области, в результате ЧП погиб один человек. Взрывом были разрушены как минимум две квартиры, жильцы дома эвакуированы.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования – спасатели, медики и полиция. Сейчас ведутся аварийно-спасательные работы, устанавливаются причины взрыва.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в ЗКО. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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