В Актобе прогремел взрыв в кафе

Утром 13 ноября 2026 года в Актобе произошел взрыв газа в кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в 10:28 произошел хлопок газовоздушной смеси в кафе, расположенном на первом этаже пятиэтажного жилого дома по проспекту Тәуелсіздік, 14/1.

"В результате произошло обрушение пристройки с последующим возгоранием, а также повреждение оконных конструкций жилого дома. На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства ДЧС области. В 10:53 горение полностью ликвидировано. В результате происшествия пострадали два человека, они доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу", – сообщили в ДЧС.

В ликвидации ЧП были задействованы силы и средства ДЧС: 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

"На месте происшествия находится начальник ДЧС. Жертв нет. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося", – добавили в ДЧС Актобе.

29 октября в микрорайоне Авангард-2 Атырау произошел взрыв газа в котельной, пристроенной к трехэтажному зданию. Пострадал один человек.