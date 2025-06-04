Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в ЗКО

4 июня около 15.00 в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, дети находились дома без присмотра взрослых. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в доме горели домашние вещи и мебель.

Прибывшие на месте пожарные обнаружили на месте тела пятерых детей. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, их доставили в больницу без признаков жизни.

"Врачи сделали все, что было в их силах, однако спасти малышей не удалось", – сообщили в облздраве.

Выяснилось, что погибшим мальчикам было 6, 5, 4, 3 и 2 годика.

Ликвидировать пожар удалось в 15:56.

В районном акимате сообщили, что семья снимала частный дом. Во время пожара родители малышей были на работе. Глава семейства работает завхозом в местном центре досуга, мать трудилась в сельском магазине.

"По факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом.

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