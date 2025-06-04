#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
512.1
583.64
6.5
Происшествия

Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в ЗКО

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 17:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
4 июня около 15.00 в поселке Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел пожар, в результате которого погибли пятеро детей, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, дети находились дома без присмотра взрослых. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в доме горели домашние вещи и мебель.

Прибывшие на месте пожарные обнаружили на месте тела пятерых детей. По данным пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, их доставили в больницу без признаков жизни.

"Врачи сделали все, что было в их силах, однако спасти малышей не удалось", – сообщили в облздраве.

Выяснилось, что погибшим мальчикам было 6, 5, 4, 3 и 2 годика.

Ликвидировать пожар удалось в 15:56.

В районном акимате сообщили, что семья снимала частный дом. Во время пожара родители малышей были на работе. Глава семейства работает завхозом в местном центре досуга, мать трудилась в сельском магазине.

"По факту гибели несовершеннолетних после пожара в частном доме в поселке Жымпиты полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования все обстоятельства произошедшего будут установлены", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ЗКО.

Предварительной причиной гибели является отравление угарным газом.

Ранее в Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек.

24 мая 2025 года мы писали, что в Уральске пожарные спасли от гибели четырех детей. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
Землетрясение произошло в Казахстане
Происшествия
10:20, Сегодня
Землетрясение произошло в Казахстане
Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: стали известны новые подробности
Происшествия
02:09, 04 июня 2025
Пожар в ЖК "Семь бочек" в Астане: стали известны новые подробности
Пожар разгорелся в жилом комплексе в Астане
Происшествия
00:54, 04 июня 2025
Пожар разгорелся в жилом комплексе в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: