Иностранные водители пытались вывезти из Казахстана сотни литров дизеля
Фото: primeminister.kz
На таможенном посту "Тажен" в Мангистауской области пресекли несколько попыток незаконного вывоза дизельного топлива. Нарушителями оказались водители международных рейсов – преимущественно граждане Узбекистана, сообщает Zakon.kz.
Водители пытались обойти запрет на вывоз с помощью дополнительных топливных баков, установленных на грузовиках. Об этом 11 августа 2026 года сообщили в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.
С 21 мая по 21 ноября 2026 года в Казахстане действует запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, в том числе в страны Евразийского экономического союза. Ограничение введено для стабилизации внутреннего рынка и предотвращения дефицита топлива.
Бейнеуский районный суд рассмотрел несколько административных дел. В частности, у двух водителей обнаружили по 500 литров дизельного топлива в дополнительном баке, у других – 70, 95, 120 литров.
Суд признал водителей виновными, конфисковал топливо в доход государства и назначил каждому штраф в размере 15 МРП (64 875 тенге). В ДГД по Мангистауской области отметили, что при проверке транспортных средств инспекторы обращают внимание в том числе на дополнительные емкости, не предусмотренные заводской конструкцией автомобилей.
Таможенный пост "Тажен" – крупнейший международный пункт пропуска многостороннего грузопассажирского и автомобильного сообщения, расположенный на внешней границе Евразийского экономического союза с Республикой Узбекистан.
10 августа 2026 года в правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева прошло оперативное совещание по ситуации на автомобильных пунктах пропуска на государственной границе. На совещании было принято решение о создании сервисных зон ожидания водителей.
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