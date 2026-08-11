Иностранные водители пытались вывезти из Казахстана сотни литров дизеля

На таможенном посту "Тажен" в Мангистауской области пресекли несколько попыток незаконного вывоза дизельного топлива. Нарушителями оказались водители международных рейсов – преимущественно граждане Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Водители пытались обойти запрет на вывоз с помощью дополнительных топливных баков, установленных на грузовиках. Об этом 11 августа 2026 года сообщили в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

С 21 мая по 21 ноября 2026 года в Казахстане действует запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, в том числе в страны Евразийского экономического союза. Ограничение введено для стабилизации внутреннего рынка и предотвращения дефицита топлива.

Бейнеуский районный суд рассмотрел несколько административных дел. В частности, у двух водителей обнаружили по 500 литров дизельного топлива в дополнительном баке, у других – 70, 95, 120 литров.