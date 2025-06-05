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Происшествия

Приговор по делу о мошенничестве на 17 миллионов тенге пересмотрели в Таразе

приговор по делу о мошенничестве пересмотрели в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2025 20:57 Фото: Zakon.kz
Судебная коллегия по уголовным делам Жамбылского областного суда пересмотрела приговоры, которые были вынесены ранее экс-руководителю отдела образования акимата Байзакского района Нуралиеву и директору ТОО "BSB Trade&Advertising" Темиргали, сообщает Zakon.kz.

Их обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении бюджетных средств в размере 17 007 036 тенге при закупе оргтехники для организации дистанционного обучения учащихся школ Байзакского района в период пандемии.

"21 января 2025 года Верховным судом по протесту генерального прокурора Республики Казахстан отменен оправдательный приговор суда №2 г. Тараза от 26 марта 2024 года в отношении бывшего руководителя отдела образования акимата Байзакского района Нуралиева Н. и директора ТОО "BSB Trade&Advertising" Темиргали Б., и уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение в Жамбылский областной суд", – рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры.

В итоге 30 мая 2025 года Нуралиева осудили по ч. 2 ст. 371 УК РК "Халатность" и на основании п. 3 ч.1 ст. 71 УК РК освободили от уголовной ответственности в связи истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. А Темиргали был осужден по п. 2 ч. 4 ст.190 УК РК "Мошенничество" и приговорен к условной мере наказания сроком на пять лет.

Апелляционный приговор суда вступил в законную силу с момента оглашения.

Ранее сообщалось, что 400 миллионов тенге похитили в ВКО через Damumed.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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