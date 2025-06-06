Его состояние вызывало беспокойство: карагандинца сняли с балкона девятого этажа

Житель Караганды напугал своими действиями соседей, и они обратились за помощью в спецслужбы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что инцидент случился на улице Таттимбета. Мужчина находился на балконе девятого этажа и мог в любой момент сорваться вниз.

"Мы прибыли одновременно с сотрудниками службы спасения. Пока они открывали дверь квартиры, я попытался установить контакт с мужчиной. Он находился в состоянии, вызывающем беспокойство. Пока мои коллеги обеспечивали безопасность снизу, мне удалось вовремя помочь ему вернуться на балкон", – сообщил полицейский Адлет Амирбеков.

Тридцатидевятилетнего мужчину передали бригаде скорой помощи. Сейчас он проходит медицинское обследование, в ходе которого специалисты установят причины произошедшего и окажут ему необходимую психологическую поддержку.

Ранее в Павлодаре благодаря неравнодушным горожанам и сотрудникам ДЧС удалось предотвратить большую трагедию. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели в открытом окне четвертого этажа маленькую девочку.