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Происшествия

Его состояние вызывало беспокойство: карагандинца сняли с балкона девятого этажа

Караганда, мужчина на балконе, , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 13:30 Фото: МВД РК
Житель Караганды напугал своими действиями соседей, и они обратились за помощью в спецслужбы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что инцидент случился на улице Таттимбета. Мужчина находился на балконе девятого этажа и мог в любой момент сорваться вниз.

"Мы прибыли одновременно с сотрудниками службы спасения. Пока они открывали дверь квартиры, я попытался установить контакт с мужчиной. Он находился в состоянии, вызывающем беспокойство. Пока мои коллеги обеспечивали безопасность снизу, мне удалось вовремя помочь ему вернуться на балкон", – сообщил полицейский Адлет Амирбеков.

Тридцатидевятилетнего мужчину передали бригаде скорой помощи. Сейчас он проходит медицинское обследование, в ходе которого специалисты установят причины произошедшего и окажут ему необходимую психологическую поддержку.

Ранее в Павлодаре благодаря неравнодушным горожанам и сотрудникам ДЧС удалось предотвратить большую трагедию. Спасателей вызвали прохожие, которые увидели в открытом окне четвертого этажа маленькую девочку.

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Андрей Дюсупов
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