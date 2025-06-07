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Происшествия

В Алматы сильное пламя охватило строящийся особняк – видео

пожар, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 23:01 Фото: очевидцы
7 июня в Медеуском районе Алматы произошло возгорание строящегося деревянного частного дома, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сообщений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия создан оперативный штаб пожаротушения. Введены пожарные стволы, организована бесперебойная подача воды для ликвидации огня. Сотрудники экстренных служб продолжают работу.

Причины возгорания выясняются. Пожарные сообщают, что предварительно площадь составила 320 квадратных метров, имеется горение газовых баллонов. 

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пятеро детей из одной семьи погибли при пожаре в ЗКО. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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