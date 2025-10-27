Сильное пламя охватило здание в районе Астаны
Фото: МЧС РК
В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание в хозяйственном корпусе, расположенном по улице Аксай в районе Байконыр, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, противопожарная служба работает по повышенному рангу. Создан оперативный штаб пожаротушения. Работают четыре боевых участка: организована бесперебойная подача воды.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее потолочное перекрытие загорелось в одном из общежитий Астаны.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript