Происшествия

Сильное пламя охватило здание в районе Астаны

Спасатели, крыша, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 08:38 Фото: МЧС РК
В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание в хозяйственном корпусе, расположенном по улице Аксай в районе Байконыр, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, противопожарная служба работает по повышенному рангу. Создан оперативный штаб пожаротушения. Работают четыре боевых участка: организована бесперебойная подача воды.


Информация о пострадавших не поступала.

Ранее потолочное перекрытие загорелось в одном из общежитий Астаны.

