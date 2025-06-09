Полкилограмма "синтетики" изъяли у 23-летнего астанчанина в Петропавловске

По информации полицейских, молодой человек прибыл в Петропавловск с целью распространения синтетических наркотиков. В апреле он был задержан стражами правопорядка совместно с сотрудниками ДКНБ по СКО, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили полицейские, на съемной квартире, где проживал задержанный, а также в указанных им местах так называемых "закладок" были изъяты свертки, в которых находилось свыше 0,5 кг порошкообразного вещества.

"Экспертиза показала, что это синтетические наркотики "α-PvP" и мефедрон. По данному факту проводится расследование", – рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Отмечается, что это самая крупная партия "синтетики", изъятая полицейскими в этом году.

Всего с января в области зарегистрировано 139 наркоправонарушений, из них 66 фактов сбыта. Изъято свыше 40 кг различных наркотических средств и психоактивных веществ.

А между тем прокуратура Алматы расследует дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Известно, что более 43 кг изъятой марихуаны было ввезено в Казахстан из Америки десятками почтовых посылок.